Catania aggredite due maestre La mamma spiega perché ha picchiato | Ha preso a schiaffi mio figlio

Leggi su Open.online

C’era anche lache ha aggredito la maestra dell’istituto comprensivo Petrarca dialla ripresa delle lezioni e, davanti alla scuola, ha parlato con il sindaco Enrico Trantino, fornendo la sua versione dei fatti. La donna sarebbe intervenutal’insegnante avrebbe colpito con uno o dueil, mimando il gesto. Il colloquio tra i due è avvenuto tenendo a debita distanza la stampa presente. Il sindaco, ribadendo che la violenza non è mai una soluzione, è entrato poi nel plesso scolastico di via Pantelleria per incontrare gli alunni di una classe, probabilmente la quinta elementare frequentata daldellache ha aggredito l’insegnante. Davanti alla scuola stamattina era presente anche l’arcivescovo metropolita Luigi Renna,l’Ansa, che ha parlato con alcune madri di alunni del Petrarca, infastidite per l’eco mediatica.