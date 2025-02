Modenatoday.it - Castelvetro e Castelfidardo: 40 anni di gemellaggio nel segno dell'amicizia

Leggi su Modenatoday.it

È stato celebrato in municipio ail 40°versario deldel comune modenese con quello anconetano di, siglato per la prima volta il 14 maggio 1984. Il rinnovo ventennale, che ha bissato quello del 2004, è stato firmato dai sindaci Federico Poppi per.