Ilrestodelcarlino.it - Castelnovo Monti risorge. Montecchio si ferma

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E807261 E80 GROUP: Romei ne, Vozza D., Bucci, Brevini 13, Giberti ne, Bravi 16, Liepins 19, Rossi 13, Morini 7, Abati ne, Mallon, Parma Benfenati 4. All. Vozza G. CLEVERTECH: Valenti ne, Sinisi, Sieiro Perez ne, Petrolini 12, Ligabue ne, Pisi ne, Usai 5, Ramenghi 10, Vaccari 3, Doddi 13, Lavacchielli 8, Rovatti 10. All. Castellani. Arbitri: Dell’Infante di Parma e Politi di Reggio Emilia. Parziali: 12-17, 31-33, 49-49. L’E80(26) ritrova il sorriso dopo due stop di fila, superando in casa una Clevertech(14) che interrompe ad un passo dal poker la propria striscia positiva. Gli ospiti arrivano ad avere anche 12 lunghezze di vantaggio, ma calano alla distanza e, con un 23-12 negli ultimi 10’, i padroni di casa piazzano la rimonta.