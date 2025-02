Ilrestodelcarlino.it - Castellarano corsaro. Il Casalgrande prende cinque sberle

LA PIEVE NONANTOLA 3 CAMPAGNOLA 2 LA PIEVE NONANTOLA: Calzati, Tudini, Passerini (68’ Diallo), Timperio, Gobbi, Casarano, Esposito, Boriani (63’ Zanoli), Carpeggiani, Cataldo, Margotta (77’Gilli). A disp. Ortensi, Erihioui, Pepe, Monaco, Parrini, Gibertoni. All. Barbi. CAMPAGNOLA: Vlas, Camillo (82’ Consiglio), Marzi, Vezzani (85’ Montanari), Parisi, Ricciotti, Previato, Barilli, Jocic (62’ Mora), Rivi, Carlucci. A disp. Toumia, Fontanesi, Cortese, Chakir, Vetere, Cavicchioli. All. Manfredini. Arbitro: Cavallari di Finale Emilia. Reti: 2’ Rivi (C), 18’ Jocic (C), 29’ e 38’ Timperio (L); 49’ Margotta (L). Note: espulso Ricciotti (C) al 58’.