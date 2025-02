Inter-news.it - Castellanos salta Inter-Lazio di Coppa Italia? L’entità dell’infortunio

Valentinha abbandonato il campo durante il primo tempo di-Napoli, partita giocata lo scorso sabato. Il Taty ha svolto oggi gli esami per capire, l’tra una settimana. INFORTUNIO – A due giorni dall’infortunio rimediato contro il Napoli Valentinsi è sottoposto ai controlli per capiredel suo problema. Laha spiegato in un comunicato ufficiale: «La S.S.comunica che il calciatore Valentinè stato sottoposto in data odierna ad esami clinici e strumentali presso Clinica Villa Mafalda. Gli accertamenti hanno evidenziato una lesione di medio grado a carico dell’adduttore della coscia sinistra, riportata nel corso dell’ultima partita con il Napoli. Il calciatore ha già iniziato le cure specifiche del caso e verrà sottoposto a monitoraggio clinico quotidiano per quantificare i tempi di recupero»c’è o no in? I tempi di recuperoavrà a che fare con il recupero dalla lesione all’adduttore della coscia sinistra per diverse settimane.