Lanazione.it - Castelfiorentino un punto nel fango del Magona

Atletico Piombino 0u. 0 ATLETICO PIOMBINO: Favilli, Martelli, Quarta, Razzauti, Fatticcioni, Lepri, Casalini, Patara, Calabrese, Durante M., Diagne. A disp.: Buti, Mitcul, Polese, Lodovici, Barchi, Durante, Gentili, Biondi. All.: Venturi.UNITED: Neri, Guasti, Sebastiano, Chiti, Mancini, Pisaneschi, Leoncini, Bagnoli, Fontanelli, Cicali, Pareggi. A disp.: Marianelli, Castaldi, Petri, Bianchi, Maltinti, Locci, Muho, Mhilli, Zohouli. All.: Bartalucci. Arbitro: Giusti di Livorno. PIOMBINO – Finisce a reti bianche la sfida del, al termine di un incontro sostanzialmente equilibrato, condizionato anche da un campo ancora pesante. Le due squadre ci hanno provato, ma alla fine le rispettive difese hanno avuto la meglio. Per i valdelsani si tratta di untutto sommato positivo, che permette di mantenere ancora un margine sulla zona play-out di quattro punti, in vista del prossimo difficile impegno al Neri contro il Centro Storico Lebowski.