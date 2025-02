Caso Trentini l’appello della madre a Che Tempo che fa

Leggi su 361magazine.com

Ha parlato da Fabio FazioDal 15 novembre la famiglia di Albertoha perso contatti con il figlio, imprigionato in Venezuela. Ieri sera, 16 febbraio, laArmanda ha lanciato un appello in diretta tv a Cheche fa.«Ho scritto una lettera e la nostra avvocata l’ha inoltrata alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, e proprio perché èpure lei, mi aspetto che me lo porti a casa, che percorra delle strade anche facendosi aiutare dalle Istituzioni di altri Paesi come è stato fatto per la nostra giornalista Cecilia Sala».è cooperante dell’ong internazionale Humanity&Inclusion ed è detenuto in un carcere di Caraca con accusa di terrorismo.«Non ho notizie di Alberto dal 15 novembre 2024. Voglio dire che il 15 novembre lui era all’aeroporto e come al solito, perché ci sentivamo con messaggi o con videochiamate ogni giorno, dall’aeroporto di Caracas mi ha mandato un saluto, come era solito fare.