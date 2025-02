Thesocialpost.it - Caso Sinner, Panatta attacca Kyrgios: “Un invidioso”

Leggi su Thesocialpost.it

Adrianoha detto quello che pensa, senza mezzi termini. Durante la puntata di domenica 16 dicembre de La Domenica Sportiva su Rai 2, l’ex campione italiano hato duramente la WADA, colpevole – secondo lui – di aver penalizzato Janniksenza una vera ragione. Ma non solo.ha puntato il dito anche contro Nicke Stan Wawrinka, due giocatori da sempre molto critici nei confronti del numero uno al mondo.Leggi anche: Jannik, il rumore dei nemici: i tennisti che lo hannoto“Sono solo invidiosi”non ha usato giri di parole. Ha risposto in modo diretto alle polemiche sollevate dai due tennisti: “Sono solo invidiosi e purtroppo l’invidia è una brutta bestia. La cosa ridicola non sono loro, ma il fatto che un campione comesi debba fermare senza un motivo.