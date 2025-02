Caso lavori pista Zermatt-Cervinia e denuncia degli ambientalisti assolti tutti gli imputati

Leggi su Sportface.it

Il fatto non sussiste e i quattroper l’intricata vicenda delladisono statidal giudice di Aosta, Maurizio D’Abrusco, al termine del processo di primo grado con formula abbreviata. Nei confronti di Federico Maquignaz, presidente e amministratore delegato della Cervino spa, società che gestisce le piste italiane, il suo predecessore, Herbert Tovagliari, l’operatore della pala meccanica che ha scavato, e lo svizzero Franz Julen, presidente del comitato organizzatore, era contestata, con una richiesta della Procura di una condanna di quattro mesi di carcere e 3.600 euro di ammenda, la presunta realizzazione non autorizzata di uno sbancamento, misure 330 metri di lunghezza per otto di larghezza, del ghiacciaio del Teodulo. Gli inquirenti ritenevano che questadi collegamento tra quella di Coppa del Mondo e la località di plateau Rosà non risultava nei progetti autorizzati, tanto da richiamare il reato previsto dall’articolo 181 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, ovvero ‘Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa’.