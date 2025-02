Lanazione.it - Casentinoapp, una grande opportunità per rimanere connessi

Arezzo, 17 febbraio 2025 –, unaper. Oggi 6700 cittadini del Casentino hanno scaricato l’App, la app che collega cittadini e istituzioni, per vivere meglio le proprie comunità, e essere informati su iniziative, servizi, problematiche sulla viabilità, ha raggiunto i 6700 utenti. Vittoria Valentini, assessore competente per la transizione digitale commenta: “Questo è uno strumento sempre più apprezzato perché percepito come utile dalla popolazione. Qui si possono trovare sezioni diinteresse e utilità, dalla viabilità, alle iniziative, alla localizzazione dei defibrillatori automatici salvavita. Fino alle farmacie aperte. Invitiamo coloro che ancora non lo avessero fatto, a scaricare gratuitamente uno strumento diimportanza per tutti noi”.