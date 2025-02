Ilnapolista.it - Casemiro: «Dopo l’undicesima Champions, Modric ci disse: “Dobbiamo vincerne altre due. Con questa squadra dobbiamo fare la storia”»

Leggi su Ilnapolista.it

(32 anni) con il Real Madrid ha vinto cinqueLeague, è diventato uno dei giocatori iconici del Real. As lo ha intervistato in occasione di City-Real di.Leggi anche: Nella vita devi essere come un tifoso del Real Madrid, anche se non lo sei: credici sempre, abbi fede (El Paìs): «Ancelotti è un allenatore vecchia scuola che si è modernizzato»As a: “Siamo nella tana di Pep. Minuto 80. Il City vince 2-1. Come hai vissuto l’ennesima rimonta del Madrid?”«Per me non è stata una sorpresa. Il Madrid lo fa quasi sempre e tutti conoscono ladie di cosa è capace. Il Madrid cresce sempre fino alla fine e non si arrende mai. Anche se eravamo sotto per 2-1, sapevo che c’era molto da decidere. E questo è il City e un grande allenatore come Guardiola.