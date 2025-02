Puntomagazine.it - Casa, decreto Salvini, convegno a Roma: analisi opportunità e rischi

: 50 mila professionisti interessati e coinvolti– Con 500 professionisti in sala e oltre 50 mila coinvolti, si è svolto ilSalva-L’impatto della legge su professionisti e cittadini’, evento ospitato all’Università degli Studi diTre e organizzato dall’Ordine degli Architetti die provincia, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di, dal Consiglio Notarile dei Distretti di, Velletri e Civitavecchia, dal Collegio dei Geometri die provincia e dal Collegio Periti Industriali.Per la prima volta insieme i cinque ordini professionalini tra i più numerosi d’Italia per parlare di un tema comune a tutti: ilSalva. Durante l’incontro in cui è intervenuto il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, specificando l’importanza di questa legge per aiutare gli italiani a regolarizzare le piccole difformità edilizie e permettere di conseguenza una più facile commerciabilità degli immobili, il parterre di relatori ha i punti di forza e quelli di criticità della normativa.