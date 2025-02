Ilgiorno.it - Casa a prima vista, nuove puntate 2025: proposte e sfide anche tra Milano e il lago di Como

, 17 febbraio– ‘’ sta per tornare e gli agenti immobiliari più amati della tv sono pronti a sfidarsi all’ultimo metro quadro per soddisfare le richieste di clienti in cerca dell’abitazione dei loro sogni, trae Roma. Dopo lo straordinario successo della passata stagione, con il record di 926.000 spettatori e il 4,5% di share, ecco quando e dove andranno in onda ledel programma rivelazione dell’anno. E qualche novità. Quando e dove I protagonisti LeLe novità Quando e dove Ledi ‘’ andranno in onda dal 17 febbraio, dal lunedì al venerdì alle 20:30 su Real Time e dispo nibile on demand su discovery+. I protagonisti I protagonisti della scorsa edizione tornano con il loro mix di esperienza, fiuto per il mercato e un’ironia irresistibile: Ida Di Filippo, Mariana D’Amico, Gianluca Torre, Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri sono pronti a cimentarsi ined emozionanti