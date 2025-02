Lanazione.it - Caro-energia in Toscana, bollette sempre più salate: +21% in un anno

Firenze, 14 febbraio 2025 –più care, anche in. Le associazioni dei consumatori stimano aumenti di oltre il 20 per cento rispetto allo scorso, con un aggravio di circa 309 euro annui per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas. Una nostra lettrice, che abita in provincia di Firenze, segnala aumenti delledell’elettrica. «Pur cercando di risparmiare, pagodi più. Nell’ultima bolletta della luce – spiega Chiara P. –con 52 chilowattora in meno di consumi ho speso quasi 7 euro in più». Il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha annunciato un provvedimento per arginare gli aumenti. Per approfondire la questione dei rincari abbiamo intervistato Antonello Simone, presidente di Adiconsum. Come mai questo aumento delleenergetiche? «I rincari sono in buona parte dovuti a speculazioni sui mercati internazionali.