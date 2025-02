Lanazione.it - Carnevale di Viareggio, sfilata perfetta e baciata dal sole. La folla sui viali fa felice il cassiere

, 17 febbraio 2025 – Quando tutti i pezzi del puzzle s’incastrano al loro posto, è una meraviglia senza eguali. E infatti, in antitesi a Carlo Conti che entrava in scivolata agli artisti per spingerli via dal palco dell’Ariston, ieri siamo andati lunghi, in scioltezza. Tre ore e mezza spaccate: dalle 15 alle 18,30. D’altronde, come fai a mandar via la gente quando sta bene? La fiumana di ieri aldi, ancor più impressionante di quella del primo corso – con un sentito ringraziamento al meteo primaverile – ha invaso il Viale a Mare facendola Fondazione. Dalle parti della presidente, qualcuno ha sentito parlare di «botto», e non quello del cannone. Saràlui, il mitologicodi Burlamacco che, come nella migliore iconografia, si frega le mani.