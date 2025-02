Danielebartocciblog.it - Carnevale di Viareggio 2025: attesa per il Corso Mascherato di sabato 22 febbraio

Tutto pronto aper ilnotturno di22: eh già, come sempre ildiè spettacolo e divertimento. Un’edizione all’insegna della pace e della felicità: countdown finalmente terminato per il famosissimo. Daa martedì 4 marzosi tiene nella straordinaria Versilia il celebredicon i suoi bellissimi e suggestivi corsi mascherati, i costumi e le maschere immancabili. Una kermesse spettacolare, unica nel suo genere, che coinvolge grandi e piccini tra sfilate di carri e una ricca dose di divertimento. La satira non può ovviamente mancare a: la premier Giorgia Meloni protagonista di un carro, così come Maria De Filippi, insieme tanti big dello showbiz, della televisione e non solo.