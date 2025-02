Vicenzatoday.it - Carnevale di Thiene, il programma

Leggi su Vicenzatoday.it

Febbraio era il mese in cui nell'antica Roma si celebrava la fertilità della terra che, dopo le ristrettezze dell'inverno, ricominciava a nutrire uomini e animali: le feste romane conosciute come Saturnalia e quelle greche chiamate Dionisie, per il loro carattere, ricordano proprio il