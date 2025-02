Puntomagazine.it - Carnevale di Palma Campania 2025: Un grande spettacolo che si rinnova, nel segno della tradizione

Leggi su Puntomagazine.it

Quattro palchi a tema e ospiti d’eccezione, tra i quali Biagio Izzo e Iva Zanicchi, per la kermesse diretta da Francesco Cicchella, che si preannuncia come un’autentica esperienza creativaÈ ufficialmente iniziato ildi, un evento che da decenni rappresenta una delle manifestazioni più attese e significative del territorio. Questa edizione non è solo una festa, ma una vera e propria celebrazione del patrimonio culturale vivente che viene tramandato di anno in anno, di generazione in generazione, con passione e creatività.Dall’8 febbraio fino all’8 marzo le strade disi trasformano in un palcoscenico a cielo aperto, dove il ritmo incalzantemusica si mescola ai profumi irresistibiligastronomia locale e all’energia contagiosafolla festante.