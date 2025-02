Carnevale di Maccarese | una grande festa fra carri musica e colori

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 17 febbraio 2025 – Un pomeriggio di allegria e divertimento ha colorato le strade diin occasione del tradizionale, patrocinato dal comune di Fiumicino, che ha visto migliaia di persone partecipare alla tanto attesa sfilata deiallegorici, partita da via Campo Salino per arrivare a via Reggiani.Quattro iche hanno animato la parata: Nemo, la Carica dei 101, I Pirati, Barbie e il “temutissimo” Sparacoriandoli; molti gruppi mascherati, sbandieratori e trampolieri.Il Presidente del Consiglio Comunale di Fiumicino, Roberto Severini, ha aperto la sfilata mentre ad attendere l’arrivo deic’era il Sindaco Mario Baccini, il quale ha espressosoddisfazione per la riuscita dell’evento e per l’impegno della comunità locale.“Ildisi conferma come uno degli eventi più amati e partecipati della città.