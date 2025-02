Oasport.it - Carlos Alcaraz supera un buon Marin Cilic e accede al secondo turno del torneo di Doha

esordio per la testa di serie numero 1 nell’ATP 500 di. Nonostante qualche piccola tribolazione,regola con un duplice 6-4in un’ora e quaranta minuti nel match tra campioni Slam: qualche alto e basso per il giocatore spagnolo che comunque ha amministrato il match senza grossi patemi contro unaa versione del veterano croato, a tratti molto incisivo con il suo tennis potente. Per il numero 3 del mondo ora c’è la sfida a uno tra Zhizhen Zhang e Luca Nardi.Match che si è aperto con un immediato scambio di break e con entrambi i giocatori che dovevano trovare il ritmo giusto, poi è stato il nativo di Medjugorie a cancellare due palle break sull’1-1 allo spagnolo. Il momento chiave del primo set è arrivato attorno alla metà, conche è risalito dal 30-40 sul 2-3 cancellando una palla break ed è riuscito a strappare il servizio al suo avversario nel game successivo, sfruttando la quinta chance.