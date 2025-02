Donnapop.it - Carlo Conti e Amadeus in che rapporti sono? Hanno litigato? Ecco tutta la verità

In che? Perché si vocifera che abbiano?Come sappiamo, il primo dei due ha “ereditato” dal secondo il Festival di Sanremo; l’ex volto Rai, oggi passato a Discovery, ha tenuto le redini del grande evento dal 2020 al 2024. Quest’anno, invece, ne ha preso il timone il collega che – secondo alcune indiscrezioni – dovrebbe rimanere a capo della kermesse fino al 2027.?Come spesso accade, anche quest’anno – in occasione del Festival di Sanremo 2025 – alcunisupposto che frae l’ex direttore Artisticoci fosse un po’ di rivalità. In realtà, però, non sarebbe affatto così: il conduttore di questa edizione del grande evento, infatti, in conferenza stampa ha raccontato di aver parlato con il suo predecessore.