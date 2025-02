Tvzap.it - Carlo Conti, che botta alla Rai dopo “Sanremo”: la rivelazione a sorpresa

Leggi su Tvzap.it

Personaggi Tv. Nella conferenza stampa finale di2025,ha detto rivelato che quest’anno non è filato tutto liscio. Cosa non ha funzionato? Il direttore artistico ha anche fatto unache ha preoccupato i suoi fan. In particolare,ha affrontato l’argomento2026. A tal proposito ci potrebbe essere un colpo di scena? Ecco cosa ha svelato. (nuale foto)Leggi anche: “Umiliati, non lo accetto”: Kekko dei Modà, il duro sfogoLeggi anche: Stasera su Rai 1 “Ulisse – La Sicilia di Montalbano”: Alberto Angela rende omaggio ad Andrea Camilleri“”, cosa non è andato nell’ultima serataIl direttore artistico del Festival di2025 ci ha tenuto a dire che nell’ultima serata qualcosa è andato storto. Di cosa si tratta? “Sono due: una che ieri sera abbiamo finito tardi e bisogna finire all’1:40, massimo all’1:45 proprio a esagerare”, ha rivelato a proposito dell’orario di chiusura della serata.