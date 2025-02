Dayitalianews.com - Carate Brianza, trovato il cadavere di una giovane donna

Nel pomeriggio di ieri 16 febbraio, un passante avrebbe dato l’allarme dopo aver notato il corpo di unadisteso a terra lungo l’area di espansione del fiume Lambro ad Agliate. Ilgiaceva ai margini di uno dei percorsi.Dalle prime informazioni, si tratterebbe di unadalla carnagione chiara, la cui identità resta sconosciuta poiché non aveva con sé alcun documento.Sarà l’autopsia a chiarire le cause della morte. Sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. La salma è stata recuperata nel tardo pomeriggio di domenica e trasferita all’Istituto di Medicina Legale di Milano, dove resterà a disposizione dell’autorità giudiziaria per gli accertamenti necessari.L’intervento della polizia scientificaDomenica, nella zona boschiva tra Realdino e Agliate, sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Seregno insieme ai militari del Nucleo rilievi, che hanno messo in sicurezza l’area con il nastro bianco e rosso.