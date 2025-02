Cataniatoday.it - Cara auto quanto mi costi, aumenta il prezzo dell'assicurazione a Catania: i consigli per risparmiare

Guardando ai premi medi emerge che le tariffe Rccontinuano a crescere, con effetti negativi anche sui guidatori virtuosi. A dicembre 2024 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sicilia occorrevano, in media, 635,34 euro, vale a dire il 5,4% in più rispetto a sei mesi prima. I dati.