Tpi.it - Captain America – Civil War: tutto quello che c’è da sapere sul film

War: trama, cast e streaming delQuesta sera, lunedì 17 febbraio 2025, va in onda in prima serata su Italia 1 ilWar, un grande classico del genere di animazione e fantascienza del 2016, diretto da Anthony e Joe Russo, con Chris Evans e Robert Downey Jr. Si tratta del seguito di: The Winter Soldier. Anche questo episodio è ovviamente basato sul famoso personaggio dei fumetti della Marvel. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaDopo la battaglia di Sokovia,, la Natasha Romanoff, Falcon e Wanda combattono contro Brock Rumlov/Crossbones per impedirgli di appropriarsi di un’arma biologica custodita in un laboratorio di Lagos, in Nigeria. Rumlov,messo alle strette, si fa saltare in aria, uccidendo anche alcuni volontari del Wakanda.