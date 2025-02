Nerdpool.it - Captain America: Brave New World – Un importante cameo Marvel è stato tagliato

Leggi su Nerdpool.it

CapitanNewsi presenta, tra le tante cose, come un sequel de L’incredibile Hulk del 2008. Il secondo film del MCU introduceva il generale dell’esercito degli Stati Uniti Thaddeus “Thunderbolt” Ross (William Hurt), sua figlia Betty Ross (Liv Tyler) e il dottor Samuel Sterns (Tim Blake Nelson), il biologo cellulare mutato nel grande leader dopo essereesposto al sangue irradiato dai raggi gamma di Bruce Banner (Edward Norton). Due rifusioni, 17 anni e 33 film dopo, l’ex Segretario diRoss (Harrison Ford) sale alla presidenza, Betty si allontana dal padre cacciatore di Hulk e Sterns organizza una cospirazione in stile Manchurian Candidate che culmina nella trasformazione di Ross in Hulk Rosso sulla scena mondiale.Ma c’è un altro personaggio legato a Hulk che non èinserito nella versione definitiva, secondo una sinossi della trama trapelata online mesi fa.