Captain America | Brave New World supera le previsioni al debutto 192 milioni di dollari in tutto il mondo

Newleal, 192diinilNonostante le recensioni non entusiaste della critica (51% su Rotten Tomatoes) e un B- CinemaScore da parte degli spettatori,Newstando le aspettative al botteghino. Secondo Deadline, il film ha avuto un andamento migliore del previsto sabato con 27,5di. Sia la Disney che gli studi rivali prevedono un weekend di apertura di quattro giorni da 100die unglobale da 192,4di(un paio diin più rispetto alle prime stime).La Disney ha ceduto il passo nel Regno Unito, doveNewè stato sonoramente battuto da Bridget Jones: Un Amore di Ragazzo. L’ultimo titolo dei Marvel Studios è uscito mercoledì in diversi paesi, ma il Regno Unito non era uno di questi, privandolo della possibilità di anticipare l’ultima puntata di quel classico franchise di commedie romantiche.