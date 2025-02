Captain America | Brave New World stravince al box office italiano con 238 milioni

Movieplayer.it - Captain America: Brave New World stravince al box office italiano con 2,38 milioni

Leggi su Movieplayer.it

2,3di incasso per la nuova avventura dicon Anthony Mackie ed Harrison Ford, al secondo posto resiste il mastodontico The Brutalist. Le star diNewsi contendono l'affetto del pubblico mentre il film balza in testa al boxdel weekend. Il debutto in prima posizione di un cinecomic Marvel non è certo una sorpresa, ma la pessima accoglienza da parte della critica e i pronostici che ventilavano sciagure hanno fatto tremare i polsi ai dirigenti di Disney. Pericolo sventato. La nuova avventura standalone di, la prima con Sam Wilson al posto di Steve Rogers, totalizza 2,3di euro raccolti in 474 sale e quasi 300 mila spettatori, il 40 per cento di .