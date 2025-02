Nerdpool.it - Captain America: Brave New World – Il destino di Red Hulk è stato cambiato durante i reshoots?

Attenzione: Questo articolo contiene spoiler suNew. Nel suo finale ad alta quota, il Capitanalato di Sam Wilson (Anthony Mackie) ha appena salvato una flotta giapponese da pilotini controllati mentalmente e diffuso le tensioni tra due paesi sull’orlo della guerra. Ma quando lo scienziato mutato dai raggi gamma Samuel Sterns (Tim Blake Nelson) innesca la trasformazione del Presidente degli Stati Uniti Thaddeus Ross (Harrison Ford) in un furiosoRosso, Cap interviene per salvare la situazione calmando l’infuriato Ross con il ricordo della figlia che ha abbandonato: Betty Ross (Liv Tyler).Apparsa per la prima volta da L’incredibiledel 2008, Betty fa visita al padre incarcerato al Raft, il carcere di massima sicurezza galleggiante dove l’ex Presidente della Repubblica è rinchiuso e sottoposto a cure per la sua malattia dopo la sua resa.