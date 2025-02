Quotidiano.net - Captain America: Brave New World domina il box office con Anthony Mackie

New, il primo cinecomic Marvel cui il super eroe non è più interpretato da Chris Evans ma da, vola in testa alla classifica Cinetel con 2 milioni 386mila euro (che superano i 2 milioni 899mila in 5 giorni) e una media di 5.035 euro in 474 cinema. Stabile in seconda posizione, nonostante la durata che supera abbondantemente le tre ore, The Brutalist con Adrien Brody che, in calo solo del 37%, guadagna con altri 370mila euro per un complessivo di totale di 1 milione 211mila in 15 giorni e attende il verdetto degli Oscar. La media è di 1.430 euro in 259 sale. Scivola dal primo posto ma rimane sul podio 10 giorni con i suoi, la commedia di Alessandro Genovesi con Fabio De Luigi e Valentina Ludovini, che in calo del 57% incassa 312mila euro con una media di 1.