Ilfattoquotidiano.it - Capisco Sanremo ma non la calca davanti all’Ariston. Cosa scatta nel cervello della gente?

di Rossella DottaDoverosa premessa: non reputo il Festival dil’equivalente del Natale per il Grinch. L’atmosfera festosa è tanto fugace quanto adorabile. In un puff svanisce e torna il silenzio a fare da sinfonia alle bellezze floreali sparse qua e là, al nitore del cielo mattutino che incontra il mare dove si staglia il profiloCorsica. E potrei continuare.Ma c’è un fenomeno, marginalmente rilevabile in televisione, che osservato in carne e ossa solleva parecchi interrogativi., agli alberghi in cui soggiornano cantanti, vip o simil tali, si forma una, una sorta di ragnatela umana in cui è possibile restare casualmente intrappolati, in attesa di un’apparizione. Senza sapere chi, quando, se efarà. Che senso ha? Stare lì per ore, in piedi, al vento, tra spintoni e gomitate? La sopportazione di un simile disagio, che neanche a un concerto, è incomprensibile.