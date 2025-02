Juventusnews24.com - Capello svela: «Juve Inter come una partita di Champions. I bianconeri mi hanno sorpreso per questo motivo»

di RedazionentusNews24analizza così la vittoria dellantus all’Allianz Stadium contro l’nel big match della venticinquesima giornata di campionatoFabiovenuto a la Gazzetta dello Sport per parlare della vittoria dellacontro l’ieri sera all’Allianz Stadium. Di seguito le sue parole.– «È stataunadiLeague. Davvero, una gara molto bella, giocata ad alto ritmo, con il giusto dinamismo, sempre in verticale e in velocità. Il merito è delle due squadre, ma personalmente ho condiviso anche il metro dell’arbitro Mariani, che ha lasciato molto correre, non fermando ogni due per tre il gioco».MERITO– «Nel secondo tempo sicuramente. Io credo che nei primi 45’ iabbiano patito un po’ di soggezione nei confronti dei campioni d’Italia.