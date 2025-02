Ilnapolista.it - Capello: «il Napoli è una squadra compatta, che sa difendere e in Italia è la base per fare punti»

Leggi su Ilnapolista.it

: «ilè una, che sae inè laper»Fabiocommenta per la Gazzetta dello Sport la partita Juventus-Inter 1-0 e parla anche del.«Nel calcio c’è una vecchia regola: se non ne approfitti quando hai le occasioni, poi paghi.».Rammarico Inter, dunque?«Direi di sì. Nel primo tempo la Juve ha concesso molto in fase difensiva e ladi Inzaghi ha avuto tante opportunità, colpendo un palo con Dumfries e fallendo soprattutto con Lautaro almeno una o due palle gol clamorose. L’Inter aveva in mano la partita e devemea culpa».Quanto sposta questo risultato in classifica? Cominciamo dall’Inter.«Innanzitutto ridà un po’ di slancio alche ha faticato di recente. Conte ora ha duedi vantaggio e state tranquilli che prima o poi tornerà a macinare vittorie.