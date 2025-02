Thesocialpost.it - Caos nel centrodestra in Toscana: tre candidati e scontro aperto a nove mesi dal voto

Leggi su Thesocialpost.it

Una coalizione divisa sulla scelta del candidato governatoreMancano ancoraalle elezioni regionali in, ma nella competizione interna è già infuocata. Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia, invece di convergere su un nome unitario, hanno presentato trediversi, dando vita a un duroche potrebbe compromettere le loro possibilità di vittoria.La situazione riflette le tensioni già presenti a livello nazionale tra i tre partiti che sostengono il governo Meloni. Nei prossimi dieci giorni è previsto un tavolo nazionale delper discutere le candidature in tutte e sei le regioni ala ottobre: oltre alla, anche Campania, Veneto, Puglia, Marche e Valle d’Aosta saranno chiamate alle urne.I sondaggi: netto vantaggio per Giani e il centrosinistraAd aggravare la situazione per ilè un recente sondaggio di Emg, che vede il governatore uscente Eugenio Giani del Pd in netto vantaggio.