Cane scomparso nel Palermitano | trovato scuoiato e impiccato

Il piccolo Brian, unnei giorni scorsi nel comune di Blufi, nel Palermtano, all’interno del Parco delle Madonie, è stato risenza vita. Il ritrovamento ha scosso la comunità per le modalità brutali con cui l’animale è stato ucciso.Leggi anche: Orrore in Italia: spuntano i corpi di un uomo e del suo, il drammatico ritrovamentoL’orrore sul piccolo BrianSecondo quanto emerso, Brian sarebbe stato legato per zampe e muso, picchiato selvaggiamente,e infine, morendo in modo atroce.L’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA) ha annunciato la presentazione di una denuncia contro ignoti e l’istituzione di una taglia di 1.500 euro per chi fornirà informazioni utili a individuare i responsabili del crimine.La scomparsa delera stata segnalata su Facebook dalla famiglia, profondamente sconvolta.