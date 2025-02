Ilgiornaleditalia.it - Cancro seno per 1 donna su 8, nuova frontiera in chirurgia conservativa

Al via progetto Spectra-Breast con capofila Irccs Maugeri Pavia, obiettivo interventi più efficaci, sicuri e meno invasivi Roma, 17 feb. (Adnkronos Salute) - Ha ufficialmente preso il via il progetto di ricerca Spectra-Breast, che mira a migliorare ladella mammella per