Nerdpool.it - Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 in diretta da Londra

Leggi su Nerdpool.it

Dal 21 al 23 febbraio, gli appassionati dipotranno seguire in tempo reale i, trasmessi in inglese sui canali ufficiali. Durante l’evento, allenatori di tutto il mondo si sfideranno nel Gioco di Carte Collezionabili, nei videogiochiScarlatto eVioletto, inGO eUNITE, con l’obiettivo di qualificarsi per iMondialiad Anaheim, in California. Gli spettatori che seguiranno la competizione da casa potranno ricevere omaggi virtuali ispirati all’evento.Le ricompense includono codici per una carta rara illustrazione speciale di Eevee-ex nel GCCLive e il Jumpluff utilizzato neiLatinoamericanida Marco Silva, tre volte campione della competizione.