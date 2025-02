Lapresse.it - Campi Flegrei, sindaco Pozzuoli: “Grande spavento tra la popolazione”

“Si è registrato moltotra ladopo le scosse più forti di questo lungo sciame sismico. In molti hanno preferito dormire in macchina”. Lo ha dichiarato Luigi Manzoni,di, nel corso del punto stampa svoltosi all’esterno della struttura che ospita la Protezione civile puteolana, in merito alle nuove scosse di terremoto nell’area dei. “Nelle aree di attesa si sono presentate diverse famiglie che hanno preferito restare lì. L’assistenza allaè stata garantita grazie all’impegno della Protezione Civile e delle forze dell’ordine”, ha aggiunto Manzoni.