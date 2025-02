Iltempo.it - Campi Flegrei, sciame senza precedenti. "Se continua così...", scenario da brividi

Preoccupazione nella zona dei, l'area a ovest di Napoli che comprende centri come Pozzuoli e Bagnoli e interessata dal fenomeno del bradisismo. Nuove scosse di terremoto sono state registrate stamani dall'Osservatorio vesuviano dell'Ingv, Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia nella zona dei: alle 8.12 la magnitudo è stata di 3.2, a seguire, due minuti più tardi, alle 8.14, è stata invece di 2.8. Dalla mezzanotte, quando è stata registrata il sisma di magnitudo 3.9, sono state otto in totale le scosse registrate. "Questa sismicità è generata dalla stessa sorgente che genera anche il sollevamento del suolo. Il sollevamento del suolo è come un 'manometro' che misura la pressione interna al sistema: dal 2006 ad oggi, il livello del suolo è aumentato, nel punto di massima deformazione al porto di Pozzuoli, di oltre 1.