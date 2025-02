Cityrumors.it - Campi Flegrei, il sismologo Billi: “Preoccupazione e attenzione massima, ma tutto è monitorato…”

Leggi su Cityrumors.it

C’è tanta tensione tra la gente che vive nella zona delle zone interessate dallo sciame sismico, l’esperto spiega: “Si controlla ma niente si può prevedere”Giorni di paura e tensione nella zona dei. La terra non fa che tremare, con sciami sismici che sono ripetuti e continui. Diverse sono state le scosse in questi ultimi giorni, anche se da un anno a questa parte, forse anche di più, non hanno mai smesso, con valori che vanno a magnitudo 3.9 anche oltre, ma sono rapide e continue e tutte registrate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv)., il: “, maè monitorato.” (Ansa Foto) Cityrumors.itUna situazione che ha allarmato e allertato il Dipartimento della Protezione Civile che si è messa subito in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile, attivandosi velocemente per aiutare le persone e le istituzioni locali, insieme alle forze del’ordine.