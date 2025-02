Quotidiano.net - Camilla Sanvoisin morta, il compagno: “Non sono un mostro, eravamo molto innamorati”

Leggi su Quotidiano.net

Roma, 17 febbraio 2025 - "Mi dipingono come unma non mi interessa. La morte diè una valanga che mi ha travolto, me la porterò dietro per tutta l'esistenza".le parole, intervistato da Repubblica, di Giacomo Celluprica,di, la 25enne trovatanei giorni scorsi a Roma per una presunta overdose all'alba di giovedì scorso a casa del35enne in zona Giustiniana, periferia nord di Roma. "Dicono tutti che ioin stato di arresto, ma non è così.libero - aggiunge -. Non so neanche di essere indagato, non so nulla in questo momento. Vorrei dire tante cose ma non posso, capitemi"., la venticinquenne trovatagiovedì all'alba a casa delin zona Giustiniana a Roma, in una foto tratta dal suo profilo facebook.