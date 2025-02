Fanpage.it - Camera approva il decreto Emergenze, il testo passa al Senato: cosa cambia

Il governo italiano hato allacon una questione di fiducia il, un provvedimento che si propone di affrontare in modo urgente alcune delle problematiche più gravi del Paese, come il degrado urbano, la vulnerabilità sociale e la crisi idrica. Non sono mancate critiche dall'opposizione che denuncia la mancanza di programmazione a lungo termine.