Quotidiano.net - Camera applaude Mattarella dopo solidarietà contro attacchi russi

Leggi su Quotidiano.net

L'Aula dellaha tributato una lunghissima ovazione al presidente della Repubblica, Sergio, subitole parole diespresse dalla capogruppo del Pd Chiara Braga. Appena l'esponente Dem ha espresso la "" al Capo dello Stato per gliprovenienti dallaa, tutti i deputati di sono alzati in piedindo per circa due minutiChiara Braga hanno preso la parola i presidenti di tutti i gruppi parlamentari, dell'opposizione prima e della maggioranza poi. C'è anche stato un momento di tensione. Riccardo Ricciardi, del M5s,aver espresso la, ha criticato il governo: "C'è un cambio di linea che il governo ci dovrà spiegare, prima diceva che bisognava armare l'Ucraina ed ora si accoda a Trump". La presidente di turno, Anna Ascani, ha ripreso Ricciardi, invitandolo ad attenersi al tema degli interventi, vale a dire laal presidente