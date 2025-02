Juventusnews24.com - Cambiaso torna e cambia la Juve: numeri impeccabili contro l’Inter. La sua partita al rientro dopo l’infortunio

di Enrico Peccila: ialdopo l’infortunio. Decisiva la sostituzione di Thiago Motta«Andrea è entrato molto bene dopo tanto tempo fuori. Èto ad allenarsi due giorni fa, ma si è visto che è in forma, ha grande qualità, voglia di giocare, comunicazione. Ha partecipato alla comunicazione, comunica molto bene con i suoi compagni. La sua umiltà la vedo sempre, anche grande voglia di lottare. È arrivata una ricompensa meritata». Thiago Motta, nel postdi–Inter, ha festeggiato anche il ritorno in campo di Andrea. La sostituzione per Savona è stata una delle mosse vincenti del derby d’Italia. Aldopo l’infortunio, che lo ha tenuto fermo quasi un mese, il laterale ha avuto un ottimo impatto sul match. Idella sualo testimoniano.