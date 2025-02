Juventusnews24.com - Cambiaso a parte dopo Juve Inter: ecco le condizioni del bianconero a due giorni dal PSV. Ultimissime

Leggi su Juventusnews24.com

di Marco Baridon: le suea duedalla sfida di Champions sul campo del PSVsubito in campo alla Continassa: allenamento mattutino per i bianconeri all’indomani della vittoria contro l’, nel mirino c’è il PSV. Come appreso dantusnews24, Andreaha lavorato aper il solito fastidio alla caviglia.Tuttavia, non preoccupano le sueil rientro contro l’dovrebbe esserci regolarmente nel match di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV in programma mercoledì sera. Leggi suntusnews24.com