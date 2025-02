Lanazione.it - Camaiore, 74enne scomparsa da casa. Ricerche anche con elicottero e droni

(Lucca), 17 febbraio 2025 –in corso nel territorio di( Lucca) per una donna di 74 anni, di nome Brunella Tomei, che da stamani, 17 febbraio, intorno alle 7 si è allontanata dalla sua abitazione nella frazione di Salapreti Alto. I familiari attraverso Facebook hanno lanciato un appello e hanno presentato denuncia ai carabinieri, facendo scattare le, svolte con l'ausilio di undei vigili del fuoco, i cani molecolari, e unità di comando locale con operatori specializzati nella topografia applicata al soccorso. In arrivoi piloti di. La donna, altra 1,5 metri, potrebbe avere una torcia e dovrebbe avere un fazzoletto rosso in testa. Nellesi è attivatal'associazione Penelope con i suoi volontari.