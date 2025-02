Quotidiano.net - Calo delle imprese giovanili in Italia: perse 153mila attività in dieci anni

Quarantaduedi under 35 al giorno. Sono quelle '' dall'negli ultimi, per un bilancio complessivo diguidate da giovani imprenditori in meno (dalle quasi 640mila del 2014 alle 486mila di dicembre 2024). Sono i nuovi numeri di Unioncamere-InfoCamere sulla nati-mortalità. "Il dato è figlio del contesto economico ma è chiaro che su di esso ha pesato l'invecchiamento della popolazione", ha chiarito il presidente di Unioncamere, Andrea Prete. La forte riduzione del perimetro ha innescato una ricomposizione settoriale dell'imprenditoria giovanile. I servizi alleregistrano una crescita del 3,5% con quasi 2milain più nel decennio, mentre l'agricoltura mantiene sostanzialmente stabile la presenza degli under 35 (+0,06%).