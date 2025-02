Calhanoglu irriconoscibile Differenza abissale tra i numeri pre e post infortunio

Leggi su Ilnerazzurro.it

La sconfitta a Torino per 1-0 contro la Juventus è stato e sarà un boccone amaro da mandare giù. Un’altra opportunità sfumata in uno scontro diretto con all’orizzonte la partita con il Napoli che si avvicina sempre di più. Dopo un bel primo tempo, a Torino, la truppa di Inzaghi si è abbassata troppo, concedendo un gol evitabile e non riuscendo a impensierire Michele Di Gregorio nel secondo tempo, salvo in poche occasioni.La squadra pare stanca e affaticata dai tanti impegni stagionali e uno dei giocatori più involuti di queste ultime settimane funeste è un membro della squadra che è stato, fin qui, sempre una delle poche certezze dei nerazzurri durante tutta la stagione: Hakan Çalhanoglu.horror: il turco non riesce più ad essere determinanteIl volto del secondo tempo pessimo di Torino è stato proprio il turco numero 20 che, da quando è rientrato dall’, non è più riuscito ad essere decisivo come nella prima parte di stagione.