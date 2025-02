Oasport.it - Calendario Mondiali biathlon 2025: orari seconda settimana, programma, tv, streaming

Dal 18 al 23 febbraio andrà in scena laparte deidi. Sulle nevi di Lenzerheide (Svizzera) altri titoli da assegnare e le emozioni non mancheranno di certo per una rassegna iridata in cui, fino a questo momento, ha espresso un livello agonistico molto alto.Grandi personaggi si stanno imponendo. Viene in mente il norvegese Johannes Boe, con le sue affermazioni a livello iridato. Lo scandinavo, infatti, sta scrivendo la storia di questa disciplina grazie ai risultati che sta ottenendo e vedremo se il trend proseguirà. Vero è che si deve prendere atto su una Francia che, come squadra, si sta rivelando la migliore per profondità.L’Italia, fino a questo momento, non ha ottenuto podi. È mancato l’acuto da chi si pensava potesse concretizzarlo. Tommaso Giacomel si è reso protagonista di gare in cui la top-3 è stata molto vicina, ma qualche errore di troppo nella serie di tiro gli ha impedito di concludere il lavoro.