Oasport.it - Calendario Champions League calcio: orari 18-19 febbraio, tv, quali partite su Sky, TV8 e Prime

Leggi su Oasport.it

Siamo giunti al primo snodo fondamentale della2024-2025. Nel corso di questa settimana, infatti, vivremo i match valevoli come ritorno dei play-off della massima competizione continentale per club. Saranno elette le ultime 8 squadre che andranno a comporre il quadro degli ottavi di finale che si disputeranno il 4-5 marzo (andate) e 11-12 marzo (ritorni).Saranno 3 le squadre impegnate che, nei nostri auspici, andranno a raggiungere l’Inter giàficata di diritto. Si inizierà subito nella giornata di domani con l’anticipo delle ore 18.45 tra Milan e Feyenoord. I rossoneri di mister Sergio Conceicao sono chiamati a ribaltare la sconfitta per 1-0 incassata in casa degli olandesi. Impresa non semplice, ma alla portata di Leao e compagni che, proveranno a sfruttare l’effetto San Siro.